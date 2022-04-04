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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:13

Zeytinburnu’da çöken binada 2 kişi ölmüştü: O davada karar açıklandı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Zeytinburnu’da çöken binada 2 kişi ölmüştü: O davada karar açıklandı!

Zeytinburnu’da 10 katlı binanın çökmesi sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti tüm sanıklara beraat kararı verdi.

Olay 13 Ocak 2017 tarihinde İstanbul, Zeytinburnu'da bulunan 10 katlı binanın çökmesiyle meydana geldi. İddialara göre yıkımı için boşaltılan bina aniden çöktü. Binanın tamamen yıkılmasından dolayı etrafa saçılan beton ve moloz gibi parçalar 2 kişinin ölümüne 14 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti. Heyet yargılanan 3 sanık hakkında beraat kararına hükmetti.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar A.G.S. ve İ.Y. geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Duruşmada savunmalarını yapması için kendilerine söz verilen sanıklardan A.G.S. ve İ.Y. o dönemde yöneticisi olmadıklarını belirterek beraatlarını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatına hükmetti.

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Zeytinburnu’da çöken binada 2 kişi ölmüştü: O davada karar açıklandı!
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