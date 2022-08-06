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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Zeytinburnu’na yeni bir sosyal yaşam merkezi

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Zeytinburnu’na yeni bir sosyal yaşam merkezi
Zeytinburnu, içinde halı saha, pazar yeri, dükkânlar ve kapalı otoparkın yer aldığı yeni bir lokasyona daha kavuşuyor. Beştelsiz Mahallesi'nde inşa edilecek proje tamamlandığında ilçe yaklaşık 15 bin 600 metrekarelik bir sosyal yaşam merkezine sahip olacak. Semt Pazarı ve Spor Merkezi projesi bünyesinde bin 500 metrekare alan üzerinde dükkan yerleri, 30 adet motosiklet ve 233 adet araç barındırabilen 9 bin metrekarelik otopark ve 2 bin 300 metrekare pazar yeri bulunduruyor. Ayrıca hazırlanan projede, daha öncesinde Batı Trakya ve Beştelsiz Spor Kulüpleri'nin kullandığı spor tesisleri yerine, yine mevcut spor kulüplerinin kullanımına sunulmak üzere 2 bin 200 metrekare büyüklüğüne sahip halı saha ve 600 metrekarelik kulüp binası inşa edilecek.

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Zeytinburnu’na yeni bir sosyal yaşam merkezi
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