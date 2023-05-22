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Giriş Tarihi: 22.5.2023 12:06

Zeytinburnu'nda 4. kattan otomobilin üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasında

İstanbul Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki Asel G., 4. katındaki dairenin penceresinden otomobilin üzerine düştü. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Zeytinburnu’nda 4. kattan otomobilin üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasında

Olay, Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 3 yaşındaki Asel G., 7 katlı apartmanın 4.'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı.

KAPUTA DÜŞEN ÇOCUK YOLA YUVARLANDI

Pencereden düşen çocuk alt katlarda bulunan çamaşır iplerine takıldıktan sonra park halinde bulunan Velat Yaman'a ait otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuk daha sonra yola yuvarlandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun üzerine düştüğü otomobilin sahibi Velat Yaman "4. kattan 3 yaşında otizmli bir çocuk direkt arabanın kaput tarafına düşmüş, Allahtan çocukta bir şey yok durumu iyi. Hastaneye ailesi tarafından kaldırıldı, iyi yani şu an durumu. Arabanın ön tarafı biraz çökük, çocuğa bir şey olmamış, önemli değil" dedi.

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Zeytinburnu'nda 4. kattan otomobilin üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasında
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