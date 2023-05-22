Zeytinburnu’nda 4. kattan otomobilin üzerine düştü! O anlar güvenlik kamerasında

Çocuğun üzerine düştüğü otomobilin sahibi Velat Yaman "4. kattan 3 yaşında otizmli bir çocuk direkt arabanın kaput tarafına düşmüş, Allahtan çocukta bir şey yok durumu iyi. Hastaneye ailesi tarafından kaldırıldı, iyi yani şu an durumu. Arabanın ön tarafı biraz çökük, çocuğa bir şey olmamış, önemli değil" dedi.