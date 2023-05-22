Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu'nda 4'üncü kattan otomobilin üstüne düşen çocuk ölümden döndü
Giriş Tarihi: 22.5.2023 15:52 Son Güncelleme: 22.5.2023 16:31

Zeytinburnu'nda 4'üncü kattan otomobilin üstüne düşen çocuk ölümden döndü

Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk, 4. katındaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Zeytinburnu’nda 4’üncü kattan otomobilin üstüne düşen çocuk ölümden döndü

Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 3 yaşındaki Asel G., 7 katlı apartmanın 4.'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı. Pencereden düşen çocuk alt katlarda bulunan çamaşır iplerine takıldıktan sonra park halinde bulunan Velat Yaman'a ait otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuk daha sonra yola yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun üzerine düştüğü otomobilin sahibi Velat Yaman "4. kattan 3 yaşında otizmli bir çocuk direkt arabanın kaput tarafına düşmüş, Allahtan çocukta bir şey yok durumu iyi. Hastaneye ailesi tarafından kaldırıldı, iyi yani şu an durumu. Arabanın ön tarafı biraz çökük, çocuğa bir şey olmamış, önemli değil" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Özer milyonlarca öğrencinin beklediği tarihi açıkladı
7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar
Alman devlet kanalında Türk dış politikasına övgüler dizdiler: Erdoğan dışında kimsede bu yetenek yok!
Son dakika: 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
SON DAKİKA | Gelecek Partisi'nde istifa depremi! 11 kurucu üye: Hayal kırıklığı ve vebali daha fazla taşıyamıyoruz
SON DAKİKA: Gabar'da heyecanlandıran gelişme! Sondaj başladı: Yeni müjdeler yakın...
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti
Eşinin sevgilisinden talihsiz adama korkunç plan! Epilepsi hastası çocuklarının önünde dehşeti yaşadı
AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret: Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeytinburnu'nda 4'üncü kattan otomobilin üstüne düşen çocuk ölümden döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA