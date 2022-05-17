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Giriş Tarihi: 17.5.2022 22:43 Son Güncelleme: 17.5.2022 22:43

Zeytinburnu'nda acı olay: 7'inci kattan düştü...

DHA
Zeytinburnu’nda acı olay: 7’inci kattan düştü...

İstanbul Zeytinburnu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle 7'inci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti...

Acı olay, 19.00 sıralarında Gökalp Mahallesi 46. Sokak'ta 7 katlı binada yaşandı. İddiaya göre Suriye uyruklu Mune Maaz (2) binanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. Çevredekiler düşen küçük kızı alarak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mune Maaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BAKTIM ÇOCUK ARABALARIN ARASINDA YATIYOR"
Marketten çıkarken duyduğu ses sonrası yaşananları anlatan mahalle sakini Hasan İpek, "Ben marketten çıktım döndüm bir ses geldi. Baktım çocuk arabaların arasında yatıyor. Hareketsiz duruyordu" dedi. Çevrede incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Zeytinburnu'nda acı olay: 7'inci kattan düştü...
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