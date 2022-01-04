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Giriş Tarihi: 4.1.2022 22:00

Zeytinburnu'nda bir kişiyi satırla öldürdüğü iddia edilmişti! Şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu’nda bir kişiyi satırla öldürdüğü iddia edilmişti! Şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu'ndaki parkta bir kişiyi satırla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi Mahallesi'ndeki parkta 27 Aralık'ta Murat Keskinbıçkı'nın satırla öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli İsmail A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli İsmail A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

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Zeytinburnu'nda bir kişiyi satırla öldürdüğü iddia edilmişti! Şüpheli tutuklandı
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