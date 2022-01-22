Zeytinburnu’nda Halk Ekmek Büfesi’ne saldıran şüpheli tutuklandı!

Olay dün Zeytinburnu'nda Telsiz Mahallesi 314 Sokak'ta bulunan Halk Ekmek Büfesi'nde meydana geldi. İddialara göre C.S. isimli bir şüpheli taşla büfeye saldırdı. Şüpheli olayın ardından gözaltına alındı.

"PİŞMAN DEĞİLİM, GURUR DUYURURUM"



Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.S. Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilerek, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakimlikte ifadesi alınan C.S. sorgusunda "Söz konusu halk ekmek büfesi şeytanın yeridir. Bu nedenle de oraya taş attığım doğrudur. Beni yönlendiren kimse yoktur. Görüntülerde yer alan ve büfeye zarar veren şahıs benim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kafama esti yaptım. Şeytana uydum, küfür ettim. Burayı kapat, fırıncılar boşuna mı çalışacak dedim. Pişman değilim, gurur duyuyorum" dedi



"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"



Şüpheli C.S.'nin avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek serbest bırakılmasını talebinde bulundu.

TUTUKLANDI



Şüpheli C.S. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce "Kamu malına zarar verme" ve "Silahlı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.