Zeytinburnu’nda korkunç olay: Genç kız 4. kattan düştü!

"BİR SES DUYDUK!"

Sokakta esnaf olan İsmail Karagöz, "İçerdeydik. Bir ses duyduk dışarı çıktık. Bir baktık çocuk düşmüş ardından ambulans geldi, götürdüler. Neden ve nasıl düştüğüne dair hiç bilgimiz yok. Polis geldi, incelemeler yapıldı" dedi.



