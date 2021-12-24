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Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:33

Zeytinburnu'nda korkunç olay: Genç kız 4. kattan düştü!

DHA
Zeytinburnu’nda korkunç olay: Genç kız 4. kattan düştü!

İstanbul Zeytinburnu'nda korkunç bir olay yaşandı... Beş katlı binanın 4. katında oturan 16 yaşındaki E.A. pencereden düştü. E.A., hastaneye kaldırıldı. Düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay dün akşam saatlerinde Beştelsiz Mahallesi 102 Sokak'taki 5 katlı binada yaşandı. 16 yaşındaki E.A. ismindeki kız oturduğu 4. kattaki dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Sesleri duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri E.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. E.A.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. E.A.'nın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, düşme anları ve çevredekilerin yanına koştuğu yer aldı.

"BİR SES DUYDUK!"
Sokakta esnaf olan İsmail Karagöz, "İçerdeydik. Bir ses duyduk dışarı çıktık. Bir baktık çocuk düşmüş ardından ambulans geldi, götürdüler. Neden ve nasıl düştüğüne dair hiç bilgimiz yok. Polis geldi, incelemeler yapıldı" dedi.


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Zeytinburnu'nda korkunç olay: Genç kız 4. kattan düştü!
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