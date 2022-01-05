Zeytinburnu’ndaki satırlı cani tutuklandı! Parkta oturan adamı başına defalarca vurarak öldürmüştü

Zeytinburnu, Topkapı'da bulunan bir parkta 27 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda yeşillikler arasında yerde yatan bir kişi görenler durumu polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan kişinin başına defalarca satırla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olayda hayatını kaybeden kişinin Murat Keskinbıçkı olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen dedektifler Murat Keskinbıçkı'yı öldüren kişinin görüntüsüne ulaştı. Ancak görüntülerde yüzü belli olmayan kişi, yüzlerce saat görüntü incelenerek takibe alındı.Bu sırada yapılan sokak çalışmalarında cinayetin meydana geldiği parka gelip giden kişiler araştırılmaya başlandı. Yapılan çalışmalarda zaman zaman parka gelen hiç tanımadığı kişilerle "Ne bakıyorsun" "Sana gıcık oldum" gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişinin kimliğine ulaşıldı. İsmail A.'nın telefonunu inceleyen dedektifler, cinayetin işlendiği saatte parkta olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti