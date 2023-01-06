Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1 ölü
Giriş Tarihi: 6.1.2023 14:25

Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1 ölü

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi ölürken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Zeytinburnu’nda silahlı kavga: 1 ölü

Nuripaşa Mahallesi'nde dün saat 15.00'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle, silahlı kavga çıktı. Apartmanın merdivenlerinde de devam eden kavgada, silahla yaralanan Nemed A. (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ev sahibi Turgay Duman, "Evi, yabancı uyruklu kişilere kiraya vermiştim. Evimde cinayet işlendiğini söylediler, panikle geldim.

Polisler buradaydı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum hala, karakolda öğrenmeye çalışacağım. Çeçen uyruklu kişilerdi, aralarında yaşanmış bir olay. Biz de mağduruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
SON DAKİKA: CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Son dakika: BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi
Abdullah Bey kendisi çıksın
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi
EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak emekli zammı 2023 duyuruldu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu savaş ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA