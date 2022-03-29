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Giriş Tarihi: 29.3.2022 15:31 Son Güncelleme: 29.3.2022 15:32

Zeytinburnu'nda silahlı kavga: Yaralılar var!

DHA
Zeytinburnu’nda silahlı kavga: Yaralılar var!

İstanbul Zeytinburnu'nda ortalık fena karıştı... İki grup arasında çıkan silahlı kavgada; 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta iki grup arasında bir kahvehanede tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Zeytinburnu'nda silahlı kavga: Yaralılar var!
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