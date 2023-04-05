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Giriş Tarihi: 5.4.2023 04:49

Zeytinburnu’nda sır ölüm! Park halindeki araçta bulundu

Zeytinburnu’nda 32 yaşındaki bir adam park halindeki araç içinde ölü bulundu. Başında kurşun girişi olduğu öğrenilen adamın kesin ölüm şekli araştırılıyor

İHA
Zeytinburnu’nda sır ölüm! Park halindeki araçta bulundu

Olay, gece saatlerinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi, Beşkardeşler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir adamın park halinde araçta hareketsiz yaratığını gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri aracın kilitli olduğunu görünce itfaiye ekipleri çağırıldı ve aracın camı kırılılarak araç içinde hareketsiz yatan R.Ş.'ye ulaşıldı. Sağlık ekipleri R.Ş'nin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında adamın başına tek kurşun girişi olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan inceleme sonrasında 32 yaşındaki adamın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

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Zeytinburnu’nda sır ölüm! Park halindeki araçta bulundu
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