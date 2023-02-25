Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında, Veliefendi Mahallesi 75/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri silahını çekip, ateş etti. Karşı tarafın da karşılık vermesi üzerine aralarında çatışma çıktı.
İki gruptan A.A., H.A, ve N.U. isimli kişiler isabet eden kurşunlarla, 1 kişi de boynuna aldığı darbeyle yaralandı. Yaralılardan ikisi otomobil olay yerinden kaçarken park halindeki başka otomobile çarparak kaza yaptı. Yaralılar buna rağmen otomobilleriyle yola devam ederek hastaneye gitti.