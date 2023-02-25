Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

İki gruptan A.A., H.A, ve N.U. isimli kişiler isabet eden kurşunlarla, 1 kişi de boynuna aldığı darbeyle yaralandı. Yaralılardan ikisi otomobil olay yerinden kaçarken park halindeki başka otomobile çarparak kaza yaptı. Yaralılar buna rağmen otomobilleriyle yola devam ederek hastaneye gitti.