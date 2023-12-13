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Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:28

Zeytinburnu'nda yasadışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul'da yasadışı bahis oynatanların tuttukları evlerde para yatırılan hesapları yöneten kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

DHA
Zeytinburnu’nda yasadışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis oynatan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında yasadışı bahis sitelerinden para yatırma ve çekme işlemlerinin kontrolü için oluşturulan banka hesaplarının takibi amabıyla bazı evlerin ofis olarak kiralandığı belirlendi. Ekipler, bu evlerde vardiyalı olarak maaş karşılığında çalışan kişilerin bulunduğu, bu kişilerin de 3. kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını bu ofislerdeki telefonlara tanımladıkları, bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin kaldığı Zeytinburnu'ndaki 8 eve dün sabah operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 'İstasyon' diye tabir edilen evlerde yapılan aramalarda ise 96 cep telefonu, 27 dizüstü bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve 50 mermi ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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Zeytinburnu'nda yasadışı bahis operasyonu: 22 gözaltı
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