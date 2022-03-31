Zeytinburnu’ndaki aile kavgasına 7 tutuklama

Olay 2 gün öce Zeytinburnu'da meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki evli çift Ramazan S. ve iki çocuk annesi Evin S., arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma ailelerin de müdahil olmasıyla bir anda meydan savaşına döndü. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 müşteki-şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık 7 müşteki şüpheliyi, "kasten öldürme, kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

TARAFLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Şüpheli Ramazan S. hâkimlikteki ifadesinde kavga ettiği tarafın eşinin ailesi olduğunu belirterek "Eşimle aramızda anlaşmazlıklar olduğu için eşimin babası Hüseyin B. konuşmak için beni aradı ve 'erkeksen gel, Batman'dan geldik, seni öldüreceğiz' dedi. Polisi aradım. Sonrasında beni tekrar arayarak Mithatpaşa'ya gelmemi istediler. Bende karşı tarafın beni çağırdığı yere kardeşlerim İsmail ve Abdulkadir ile birlikte gittim. Gittiğimizde karşı taraftan Azad ve Veysel bana saldırdılar. Benim elimde sopa vardı. Bende karşılık verdim. Bunun üzerine yanımdan ayrılıp arabaya doğru gittiler. Bende peşlerinden gittim. Bu sırada İsmail S., Abdulkadir S., Hasan S. ve Muhammed Nesim S. da yanıma geldi. Bunu gören ve araba bulunan Hüseyin B. silah çekerek babama ateş etti. Bu sırada araçtan inen Yakup B.'de de silah vardı. Ayrıca Azad'da araçtan silah almıştı. Bu şahıslarda babama ateş etti. Ben Hüseyin B.'nin elindeki silahı düşürdüm. Silahı alıp ona doğrulttum ve tetiğe bastım. Ancak silahın ateş alıp almadığını hatırlamıyorum. Bu sırada kardeşim İsmail elimdeki silahı alarak polise teslim etti. Bizde silah yoktu. Olaylar olurken bizimkiler de sopalarla karşı tarafa vurmaktaydı" dedi.

Konuşmak için Ramazan S.'yi aradığını ve arabaya tedbir amacıyla sopa koyduğunu anlatan Evin S.'nin kardeşi müşteki-şüpheli Azad B. ise "Ramazan'ın olay yerine kalabalık şekilde ellerinde sopalar ile geldiklerini gördüm. Onlardaki sopaları görünce bizde arabamızdaki sopaları çıkardık. Yanımıza gelince Ramazan beni yakamdan tuttu. Bende bunun üzerine sopa ile vurdum. Ben sonra aldığım darbelerin etkisi ile kendimden geçmişim. Babam ile amcam Yakup çay ocağında oturuyorlardı. Olayı görünce onlar da sopalarla müdahale etti. Ben kendime gelince ayağa kalktım Hasan S.'nin silah çektiğini gördüm. Kardeşim Veysel'i kasık bölgesinden vurdu. Yakup amcamı da vurdular ama kimin vurduğunu görmedim. Bizde silah yoktu" şeklinde konuştu.

"BANA SALDIRDILAR, BAYILDIM"

Müşteki şüphelilerden ve Evin S.'nin babası olan Hüseyin B. "Olay günü Ramazan S.'yi konuşmak için aradım ancak telefona çıkmadı. Sonrasında oğlum Azad, Ramazan'ı aramış, buluşmak için randevulaşmışlar. Olay yerine gittiğimizde ben, Yakup ve Muhammed kahvede oturduk. Karşı taraftan Azad ve Veysel'e saldırdılar. Ben karşılarına çıktım, bana da saldırdılar. Sonra ben bayıldım, düştüm. Sonrasında neler olduğunu hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdi.

TUTUKLANDILAR

7 müşteki şüpheli hakimlikteki ifadelerinin ardından "kasten öldürme, kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu'nda iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi