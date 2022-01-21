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Giriş Tarihi: 21.1.2022

Zeytinburnu'ndaki yangında 1 kişi hayatını kaybetti

DHA
Zeytinburnu’ndaki yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın 1. katındaki kargo şubesinde çıkan yangında Filistin uyruklu İbrahim Muhana, hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi 48. Sokak'ta 5 katlı binanın 1. katındaki kargo şubesinde saat 09.00 sıralarında iddiaya göre elektrikli sobadan kaynaklı, yangın çıktı. Bu sırada dairede bir haftadan beri arkadaşının misafiri olarak kaldığı öğrenilen Filistin uyruklu İbrahim Muhana buradaydı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalleli de camı kırarak içeridekilere yardım etmeye çalıştı. İki mahalle sakini de dumandan etkilendi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, İbrahim Muhana dumandan etkilendi. Muhana, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Muhana, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangın sonrası ilk müdahaleyi yapan kişilerden Abdülvahit Durubi, "Bodrum katta çalışan bir arkadaş 'yukardan duman geliyor' dedi. Biz de yukarı çıktık. Duman vardı, içeriye giremedik. Cam kırmaya çalıştım. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Akşamları orada yatıyordu." dedi.

Mahalle sakini Reşat Kula, "Biz aşağıdaydık. İçerde yatan kişilerin olduğunu biliyorduk. Bir kişi öldü. Yangının elektrikli sobadan çıktığı söyleniyor." ifadesini kullandı.

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Zeytinburnu'ndaki yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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