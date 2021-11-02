Zeytinburnu’ndaki yangından yeni görüntüler: 3 kişi böyle atlamış!

"YOLA YATAK KOYDUK, BATTANİYE AÇTIK"



Ahmet Karakaş, "Yangın ilk binanın yanından başladı. Bu tarafta büyük ihtimal Afganlar kalıyordu. Çocuk ilk başta alt katın penceresinden girmeyi denedi, giremedi. Vücudunu dışarı çıkartıp nefes almaya çalıyordu. Biz de buradaydık. Yardım etmeye çalıştık. Battaniye açtık. Çocuk daha fazla dayanamadı. Atladığında kafasını klima motoruna çarptı. Yere düştü. Ön taraftan da Türkmenistan uyruklu bir kadın atladı. Ona da yardım etmek istedik. Yola yatak koyduk, battaniye açtık. Kadın aslında battaniyenin üstüne düştü ama sonrasında yere çakıldı. Hareketsiz duruyordu sonra ona ne oldu bilmiyorum. Diğer klimanın üstüne düşen çocuğun da sadece bacağı hareket ediyordu. Çok kötüydü. Her yerden alevler çıkıyordu. 15 dakika içinde tüm çatıyı komple sardı alevler" şeklinde konuştu.