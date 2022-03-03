‘Zeytinliklerin ölüm fermanı olur’ dedi tarım arazilerini imara açtı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer her fırsatta hükümetin tarım politikalarını sert bir dille eleştirip bir başka tarım mümkün açıklaması yaptı. Aynı Soyer, belediye başkanı seçildikten sonra özel planlama şirketlerine imar planları yaptırıp İzmir'in Dikili -Kabakum, Seferihisar, Tire-Duatepe, Kemalpaşa-Ören, Bornova ve Pınarbaşı/Doğanlar bölgelerindeki bazı arazileri meclis kararı ile imara açtı. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, tarım arazilerinin imara açılmasına tepki gösterip büyükşehir belediye meclisince kabul edilip yürürlüğe sokulan imar planlarının iptali istemiyle çeşitli davalar açtı. Aradan geçen süreçte mahkemeler oda yönetiminin itirazını haklı bularak içlerinde Dikili - Kabakum ve Seferihisar gibi bölgelerin de bulunduğu imar planlarının iptaline karar verdi.

ZEYTİNLİKLERİN ÖLÜM FERMANI ANAMINA GELİR

Aynı Tunç Soyer, önceki gün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak1 mart tarihinde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 'Zeytinliklerin ölüm fermanı' anlamına geldiğini öne sürüp yargıya taşıyacağını açıkladı.

BÜTÜNLÜKLÜ BİR BAKIŞ AÇISI

Soyer'in 'dava açacağım' açıklamasına dikkat çeken Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Soyer'den aynı hassasiyeti tarım arazilerini imara açan ve büyükşehir belediye meclisince onaylanıp yürürlüğe sokulan imar planları içinde göstermesini talep etti. Oda yönetimi Soyer'in dava açacağını duyurmasının önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapıp "Önemli gördüğümüz bu açıklamanın, tarım arazileri ve zeytinliklerin korunması için ihtiyaç duyulan bütünlüklü bir bakış açısı ile birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TARIM ARAZİLERİNİ İMARA AÇAN PLANLAMALARA SON VERİN

ŞPO açıklaması doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden şu taleplerde bulundu;

"İzmir'in geleceği için; Tarım arazilerinde yapılaşmayı artıran ve teşvik eden 25 bin ölçekli planlarda yapılan plan notu değişikliklerinin, Dikili - Kabakum, Seferihisar, Tire-Duatepe, Kemalpaşa-Ören, Bornova - Pınarbaşı/Doğanlar bölgelerinde, tarım arazilerinde ve zeytinlik alanlarda onaylanan ve odamız tarafından davaya konu edilen -bir kısmı iptal bir kısmı da devam eden- imar planlarının yeniden değerlendirilmesini, tarım arazisi niteliği ile korunması gereken İnciraltı vb. alanlarda başlatılan imar planı çalışmalarına son verilmesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından talep ediyoruz."

Oda yönetiminin açıklaması karşısında Soyer'in nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.