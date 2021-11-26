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Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:05 Son Güncelleme: 26.11.2021 11:06

Zigana Geçidi’nde korku dolu anlar: Kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Zigana Geçidi’nde korku dolu anlar: Kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Gümüşhane’den Trabzon’a giden bir araç Zigana dağında dağ yamacından kopan kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaptığı manevralarla kayaların altında kalmaktan son anda kurtulan araç sürücüsü aracına çarpan ufak kaya parçalarının verdiği hasarla yara almadan atlattı.

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerden biri olan bin 800 metre rakımlı Zigana Geçidi'nde gece saatlerinde kamyoneti ile Gümüşhane'den Trabzon'a gitmekte olan Arif Karaduman, Köstere köyü mevkiinde ilerlerken dağdan kopan kaya parçalarını fark etti. Yolun boş olmasından faydalanarak manevra yapan Karaduman, kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aracına çarpan ufak kaya parçaları ile yara almadan kurtulan Karaduman'ın aracında maddi hasar meydana geldi.

Bölgede çelik filelere rağmen kaya parçalarının yolu düşmesi nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası halinde gelen Zigana Geçidi'nde kaya parçaları erken fark etmesiyle kurtulan Karaduman yetkilileri arayarak durumu bildirdi. Bölgeye gelen karayolları ekipleri kapanan yolda temizlik çalışması yaptı. Yol kısa sürede tekrar ulaşıma açılırken, son anda kurtulan Arif Karaduman, Aracıma çarpan kayaların seslerini duyunca o anda hızlıca manevra yaparak kaçtım. Biraz ilerledikten sonra yolda durdum. Yola düşen küçük taşları temizledim. Sonrasında karayolları ekiplerine bilgi verdim. Aracım hasar gördü ama çok şükür canımı kurtardım. Ekipler gelip yolu tekrar ulaşıma açtık. Çok korktum" ifadelerini kullandı.

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Zigana Geçidi’nde korku dolu anlar: Kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
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