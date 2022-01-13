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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Zigana’da gurur günü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Zigana’da gurur günü

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli’nde ışık görme töreni yapıldı. Bakan Karaismailoğlu: Geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun karayolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli'nde gerçekleştirilen ışık görme töreni dün yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kendi kullandığı iş makinesiyle tünelin son bölümünü açtı. Işığın görünmesinin ardından katılımcılar da, tünel boyunca araçla ilerleyerek Gümüşhane tarafından çıkış yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada "Türkiye'ye çağ atlatan projelerimizle istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor, geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara inat gençlerimize iş, hanelere aş, halkımıza refah taşıyor, Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz" dedi. Zigana Tüneli ile yıllık yakıt ve zamandan toplam 59 milyon TL tasarruf sağlanacak. Mevcut yolun kısalması ile seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak. 500 personelle devam eden çalışmaların 2022 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

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Zigana’da gurur günü
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