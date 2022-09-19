Zigana’da sona gelindi

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergâhta 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yatırım bedeli 2.5 milyar lirayı bulan tünelin bağlantı yolları ve Trabzon tarafı girişindeki viyadük inşaatları tüm hızıyla sürerken, tünel ve bağlantı yolları 2023'te hizmete girecek. 14 bin 500 metre uzunluğunda çift tüpten oluşan, bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğu 15 kilometreyi bulan Yeni Zigana Tüneli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline gelecek.Yaklaşık bin personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel, bittiğinde Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1.5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek. Böylece zamandan 19 milyon lira, akaryakıttan 40 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 59 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salımı da 16 bin ton daha azalacak. Ayrıca mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler de ortadan kalkacak.