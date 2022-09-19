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Giriş Tarihi: 20.9.2022

Zigana’da sona gelindi

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana’nın inşaatında sona gelindi. Tünelin 2023’te hizmete girmesi planlanıyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Zigana’da sona gelindi
Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergâhta 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yatırım bedeli 2.5 milyar lirayı bulan tünelin bağlantı yolları ve Trabzon tarafı girişindeki viyadük inşaatları tüm hızıyla sürerken, tünel ve bağlantı yolları 2023'te hizmete girecek. 14 bin 500 metre uzunluğunda çift tüpten oluşan, bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğu 15 kilometreyi bulan Yeni Zigana Tüneli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline gelecek.



40 DAKİKAYA DÜŞECEK
Yaklaşık bin personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel, bittiğinde Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1.5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek. Böylece zamandan 19 milyon lira, akaryakıttan 40 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 59 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salımı da 16 bin ton daha azalacak. Ayrıca mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler de ortadan kalkacak.

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Zigana’da sona gelindi
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