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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Zihinsel engelli çocuk halk otobüsünü kaçırdı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Zihinsel engelli çocuk halk otobüsünü kaçırdı
Kayseri'nin Talas ilçesinde zihinsel engelli olan 15 yaşındaki M.Ö., önceki gece saat 23.00 sıralarında anahtarı üzerinde unutulan özel halk otobüsünü kaçırdı. Polisi alarma geçiren M.Ö. frenini indirmediği otobüsle 4 kilometre yol gitti. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, halk otobüsünü takibe aldı. Tehlikeli şekilde seyreden otobüs, yön levhalarına çarptı. Polisin Hulusi Akar Bulvarı'nda güçlükle durdurduğu otobüsteki çocuk M.Ö., polis otosuna alınırken, otobüsün balatalarında yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi otobüsteki yangını söndürürken, gözaltına alınan M.Ö. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zihinsel engelli çocuk halk otobüsünü kaçırdı
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