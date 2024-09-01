Vicdansızlığın böylesi: Zihinsel engelli genci 600 bin lira dolandırdı

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen ve Sinop'taki bir okulda hizmetli olarak çalışmaya başlayan engelli Erdoğan Musluoğlu (33), tanıdık mağduru oldu. Baykal Demir, yaşadığı mahalleden tanıdığı zihinsel engelli ve algılama yeteneği oldukça zayıf olan Musluoğlu'nun durumundan istifade etmek istedi. Musluoğlu'nun maaş aldığı bankanın mobil uygulamasını kendi telefonuna indiren Demir, iletişim bilgilerini kendi bilgileriyle değiştirdi. Haziran ayından itibaren, hesaptan önce alışveriş yapıldı ardından da 25 bin lira kredi çekildi. Daha sonra ise Baykal Demir'in eşi F. Demir'e 30 bin, oğlu H. Demir'e ise parça parça 33 bin lira gönderildi.Musluoğlu'nun hesabı üzerinden sürekli işlem yapan Baykal Demir, 6 Haziran'da mobil bankacılık üzerinden ek hesaptan 88 bin lira çekti. Ayrı ayrı günlerde; kızı Z. Demir adına 11 bin, T.Ü, adına 11 bin, eşine 25 bin, Ö.D., adına 5 ve 15 bin TL olmak üzere 20 bin TL gönderdi. Yine Baykal Demir'in Z.D. adlı bir kadına da 14 bin 700 TL para gönderdiği ve açıklama kısmına borç ödemesi yazdığı görüldü.İşlemlerini sürdüren Baykal Demir, farklı tarihlerde çekilen kredi ve yapılan işlemlerden elde edilen paralar Musluoğlu'nun tanıdıklarının hesabına aktarıldı. Ayrıca talihsiz adamın adına kredi kartı çıkaran Demir, kuyumcudan da 135 bin lira tutarında harcama yaptı. Musluoğlu toplamda 600 bin TL dolandırıldı.Öte yandan Demir''in Musluoğlu'nun 15 Haziran ve 15 Temmuz'da yatan maaşlarını da başka hesaplara transfer ettiği belirlendi. Ağustos ayına kadar devam eden bu durum, Yakup Musluoğlu'nun yıllık izinde kardeşini ziyaret için Sinop'a gelmesi ve hesapları incelemesiyle ortaya çıktı. Kardeşinin borçlardan haberi olmaması üzerine dolandırıldığını anlayınca önce bankaya, ardından da polise giderek şikayetçi oldu.Erdoğan Musluoğlu'nun yakınları, Baykal Demir'in eşi F. Demir ile oğlu H. Demir'e ulaştı. Eşi, kendisinin banka kartını eşinin kullandığını söylerken oğlu H. Demir ise babasının kendisine para gönderdiğini ancak göndermemesini söylediği belirtildi. Ancak hesap hareketlerine göre H. Demir'e sürekli para gönderildiği belirlendi.