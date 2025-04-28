Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulundu

Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi'nde 5 Aralık 2024 tarihinde iddiaya göre, zihinsel engelli G.G.S., koyunları ahıra koyduğu sırada akrabası M.T. (42) kendisine el işareti yaparak, zeytin bahçesine çağırdı. Yanına gelen genç kıza kıyafetlerini çıkarmasını söyleyen M.T., genç kızın bu isteğini reddetmesi üzerine "Seni öldürürüm" diye tehdit etti. Korkan genç kızın kıyafetlerini çıkarması üzerine M.T., kıza cinsel istismarda bulundu. Eve giden genç kızın durumu annesi T.S.'ye anlattı. Anne polise giderek M.T. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M,.T., tutuklandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

M.T. hakkında 'kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı' suçundan Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava başladı. Hayvan besiciliği işi yapan 2 çocuk babası sanık M.T., suçlamayı kabul etmedi. M.T., "Sürekli görüştüğümüz insanlar. Elimi kaldırarak G.G.S'ye babasının nerede olduğunu sordum o da bana 'İmamoğlu'na gitti' yanıtını verdi" dedi.

Daha sonra görüşme odasında psikolog nezaretinde mağdur G.G.S.'nin ses kaydı ile ifadesi alındı. Engelli kız, sanığın kendisine nasıl ve nerede cinsel istismarda bulunduğunu ayrıntılarıyla anlattı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.