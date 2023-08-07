Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için çaya girmişti: Babanın cansız bedenine ulaşıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü havzasında meydana geldi. Zihinsel engelli Münir Ulutaş, serinlemek için Botan Çayı'na girdi. Oğlunun akıntıya kapıldığını gören baba İsmail Ulutaş da suya atladı. Münir Ulutaş çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılırken, baba Ulutaş akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, Siirt Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akıntıya kapılarak kaybolan babanın bulunması için Bitlis ve Batman'dan dalgıç takviyesi istendi.

Olay yerine gelen dalgıç ekipleri, akıntıya kapılarak kaybolan İsmail Ulutaş'ın cansız bedenini kaybolduğu yerin yakınlarında buldu.

Ulutaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.