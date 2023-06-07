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Giriş Tarihi: 8.6.2023

Zilal’den 4’üncü gün acı haber

Amasya’da piknikten dönerken sele kapılarak kaybolan Zilal Şahin’in cansız bedeni, 150 metre ilerideki sulama göletinde bulundu. Selden kendi imkânlarıyla kurtulan eşi gözyaşlarına boğuldu

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Zilal’den 4’üncü gün acı haber
Amasya'nın Kızılkışlacık köyü yakınlarında, geçen pazar günü piknikten dönerken sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen sele kapılarak kaybolan 30 yaşındaki Zilal Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, Jandarma, Özel İdare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Şahin'in cesedi, suya kapıldığı yerin 150 metre ilerisindeki sulama göletinde bulundu. Zilal Şahin için dün cenaze töreni düzenlendi. Törende, eşiyle birlikte sele kapılan ancak kendi imkânıyla kurtulmayı başaran Serkan Şahin gözyaşlarına boğuldu. Şahin, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şahin çiftiyle birlikte sele kapılan arkadaşları Murat Ekşi'nin cesedi ise (38) ilk gün bulunmuştu.



YARALAR SARILIYOR
Selden etkilenen diğer kentlerde de temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Samsun'da Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri geneli, Terme ilçesinde ise Cumhuriyet İlk ve Cumhuriyet Ortaokulu'nda dün eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Samsun ve Sinop'ta tankerlerle su dağıtıldı. 5 Haziran'da metrekareye en fazla yağışın 132.8 kilogram ile Çatalzeytin ilçesine düştüğü açıklanan Kastamonu'da da yaralar sarılıyor. Ekipler kapanan 38 köy yolundan 21'ini açtı. Enerji hatlarındaki arızaları gideriyor.



BATIDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Metrekareye 21-50 kilogram arası yağış düşmesinin beklendiğini bildiren meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

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Zilal’den 4’üncü gün acı haber
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