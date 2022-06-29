Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2022? Zilhicce ayı nedir, ne anlama geliyor, önemi nedir?

Kurban Bayramı yaklaşırken Zilhicce ayı ne zaman sorusu daha da fazla aratılıyor. Orucu ve ibadeti de olan bu mübarek ay, Müslümanlar tarafından araştırılmakta. Hac ibadetiyle aynı döneme denk gelen 2022 Zilhicce ayı nedir, ne anlama geliyor soruları yöneltiliyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman, hangi günler arasında idrak edilecek? İşte detaylar