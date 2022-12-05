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Giriş Tarihi: 6.12.2022

Zımbalı işkence

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Zımbalı işkence
Adana'da E E (32), Z A (30) ve S Ö (35), Furkan Ç.'yi (23) 26 Kasım'da, zorla Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasına getirdi. Genç adamın başına silah dayayıp 150 bin lira istediler. Kullandıkları tabancayı Anavatan Partisi İl Başkanı M Ü'e (44) veren şüpheliler, Furkan Ç.'yi daha sonra bir ofise götürüp işkenceye devam etti. E A (35), Furkan Ç.'nin kulağı ve dilini zımbaladı. Ertesi gün, parti binası kundaklanıp polis gelince Furkan Ç.'yi serbest bıraktılar. İki ayağında kırık olan, başı yarılan Furkan Ç.'nin şikâyeti üzerine yakalanan 7 kişiden Üv, E, A, Ö ve A tutuklandı.

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Zımbalı işkence
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