Zımbalı işkence

Adana'da E E (32), Z A (30) ve S Ö (35), Furkan Ç.'yi (23) 26 Kasım'da, zorla Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasına getirdi. Genç adamın başına silah dayayıp 150 bin lira istediler. Kullandıkları tabancayı Anavatan Partisi İl Başkanı M Ü'e (44) veren şüpheliler, Furkan Ç.'yi daha sonra bir ofise götürüp işkenceye devam etti. E A (35), Furkan Ç.'nin kulağı ve dilini zımbaladı. Ertesi gün, parti binası kundaklanıp polis gelince Furkan Ç.'yi serbest bıraktılar. İki ayağında kırık olan, başı yarılan Furkan Ç.'nin şikâyeti üzerine yakalanan 7 kişiden Üv, E, A, Ö ve A tutuklandı.