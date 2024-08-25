Zimmetçi çalışana hapis cezası

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı şirkette çalışanların maaş ödemelerini yapan büro personeli Çiğdem B., her ay kendisine fazla maaş ödemesi yaptığı, sahte üniversite diploması ile yüksek maaş alarak 2 yılda zimmetine 567 bin lira geçirdiği iddiasıyla açılan davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 625 bin lira para cezasına çarptırıldı. Çiğdem B., karara itiraz etti. Çiğdem B., şirkete herhangi bir diploma sunmadığını, çalışmaları nedeniyle üniversite mezunu yevmiyesi üzerinden maaş aldığını, bahsedilen 567 bin liralık tutarın ise yanlış olduğunu iddia etti. Öte yandan Çiğdem B.'nin sunduğu lisans diplomasında adı geçen üniversitede yapılan araştırmada, o isimde mezun olmadığı saptandı.