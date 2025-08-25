Haberler Yaşam Haberleri Zincire bağlı Skuter demir kesme makinası ile 15 saniyede çalındı
Giriş Tarihi: 25.8.2025 17:49 Son Güncelleme: 25.8.2025 18:13

Zincire bağlı Skuter demir kesme makinası ile 15 saniyede çalındı

İstanbul Şişli’de bir kişi merdivene kilitlenmiş skuterin zincirini demir kesme makasıyla kesti; ardından da skuteri çalıp kaçtı. Skuterin çalınma eylemi 15 saniyede gerçekleşti.

Şişli'deki hırsızlık olayı Nişantaşı'nda bir sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Kullandıkları çek çek arabayla sokağa gelen 2 kişi, önce çevreyi kontrol etti.

Sonra skuterin bağlı olduğu apartmanın girişine gelen şüphelilerden 1 kişi eline demir kesme makası aldı. Diğer şüpheli araçta hazır beklerken diğeri demir kesme makasıyla skuterin zincirini saniyeler içinde kesti. Çaldıkları skuteri araca yükleyip ardından da üstünü araçtaki halıyla örten şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

