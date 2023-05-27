Zincirleme cinayetlerde korkunç gerçek: Sevgilisine sarılırken gelip boğmuş cesedi gören küçük kızı katletmişler

İKİNCİ CİNAYETİ OTOMOBİLDE

Cinayet zincirinin ikinci halkası ise bu olaydan yaklaşık 1 yıl sonra 2018 yılında işlendiği belirlendi. Mücahit Polat'la evli olan Sevgi Demirci'nin gönül ilişkisine girerek birlikte İstanbul'a kaçtığı ancak daha sonra arasının bozulduğu Erdoğan Polat'ın da aile meclisi kararı ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Erdoğan Polat'ın Sevgi Demirci'ye kötü davranması yüzünden ikilinin ayrıldığı, Sevgi Demirci'nin bu durumu Ünal Y.'ye anlatarak sık sık dert yandığı belirlendi. Bunun üzerine Ünal Y.'nin arkadaşı olan Hasan K.'ye durumu anlattığı ve onunla konuşmasını istediği öğrenildi. Hasan K.'nin yanına çağırdığı Erdoğan Polat'la otomobil içinde yaptığı konuşma sırasında, direksiyonda oturan Ünal Y.'nin bir anda silahını çıkarak cinayeti işlediği belirlendi. Şüpheli Ünal Y.'nin daha sonra arka koltuğunda ceset bulunan otomobille akrabalarının evine gittiği, ardından aile meclisi kararı ile cesedin gömülmesine karar verdikleri ve Silivri'de gömdükleri tespit edildi.