Zincirleme facia: 1 ölü, 35 yaralı

Kaza, 04.45 sıralarında Afyonkarahisar - Denizli karayolu sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Başhar yönetimindeki yolcu otobüsü, sis ve dikkatsizlik nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde giden tıra çarptı. Yolcu otobüsüne de arkadan gelen bir başka tır çarptı.

Kazanın ardından adeta can pazarı kuruldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüsün muavini Selma Tekol olay yerinde feci şekilde can verdi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Afyonkarahisar ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun yaralı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.