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Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:09 Son Güncelleme: 26.11.2021 10:14

Zincirleme facia: 1 ölü, 35 yaralı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Zincirleme facia: 1 ölü, 35 yaralı

Afyonkarahisar - Denizli karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Kaza, 04.45 sıralarında Afyonkarahisar - Denizli karayolu sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Başhar yönetimindeki yolcu otobüsü, sis ve dikkatsizlik nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde giden tıra çarptı. Yolcu otobüsüne de arkadan gelen bir başka tır çarptı.

Kazanın ardından adeta can pazarı kuruldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüsün muavini Selma Tekol olay yerinde feci şekilde can verdi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Afyonkarahisar ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun yaralı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Zincirleme facia: 1 ölü, 35 yaralı
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