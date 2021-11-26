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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Zincirleme facia: 1 ölü, 35 yaralı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Zincirleme facia: 1 ölü, 35 yaralı
Afyonkarahisar-Denizli karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Korkunç kaza, 04.45 sıralarında Afyonkarahisar - Denizli karayolu sınırında meydana geldi.

4'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Edinilen bilgiye göre, Adnan Başhar yönetimindeki yolcu otobüsü, sis ve dikkatsizlik nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde giden TIR'a çarptı. Yolcu otobüsüne de arkadan gelen bir başka TIR çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüsün muavini Selma Tekol olay yerinde feci şekilde can verdi. Yaralı 35 kişi, ambulanslarla Afyonkarahisar ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Zincirleme facia: 1 ölü, 35 yaralı
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