Zincirleme facia: 2 ölü 4 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Susurluk ilçesi yakınlarında aynı yönde seyir halinde olan 5 araç birbirine girdi. T. E. E., O. R, S. A., E. C. B. ve K. A. idaresindeki araçların karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede, S.A ile E.C.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise Bursa Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.