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Giriş Tarihi: 31.3.2025 10:58 Son Güncelleme: 31.3.2025 10:59

Zincirleme facia: 2 ölü 4 yaralı

İstanbul-İzmir otobanında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Zincirleme facia: 2 ölü 4 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Susurluk ilçesi yakınlarında aynı yönde seyir halinde olan 5 araç birbirine girdi. T. E. E., O. R, S. A., E. C. B. ve K. A. idaresindeki araçların karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede, S.A ile E.C.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise Bursa Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Zincirleme facia: 2 ölü 4 yaralı
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