Kahramanmaraş’taki zincirleme kaza 3 can aldı

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen kazada, ilk önce Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil, 27 AIB 771 plakalı TIR ile çarpıştı. Ardından Mehmet Avşar idaresindeki 61 AA 613 plakalı minibüs de TIR ile çarpıştı. Zincirleme kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile yolculardan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mehmet Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.