Zincirleme kaza faciası 4 ölü 3 yaralı

Osmaniye'de 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Osmaniye Cevdetiye beldesi Kadirli yolunda meydana gelen kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil ile zeytin yağı yüklü traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ve Fırat Mensiz olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beyazıt Arık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersel Keleş'in ve çevredeki özel hastanelere kaldırılan Mutluhan Güzel ve Harun Üzüm'ün tedavileri devam ediyor. Kaza sonrası trafiğe kapanan Osmaniye-Kadirli yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe tekrar açıldı.Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, Halime Tan (36), Eyüp Tan, Hatice Tan ve Fatma Enücük (59) hayatını kaybetti. Hastaneye sevk edilen yaralılar Hacı Enücük (27), Veysel Enücük (15), Özge Enücük (23) ve 4 aylık Yusuf Zeyd Enücük'ün tedavileri devam ediyor.