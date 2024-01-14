Zincirleme kaza köprüyü kilitledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası çıkışında gece saatlerinde meydana gelen kazada C.A.'nın hâkimiyetindeki otomobil, N.B.'nin kullandığı taksiyle çarpıştı. Sürücü C.A.'nın alkollü olduğu tespit edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında ise karşı istikamette ilerleyen taksiye, arkadan gelen minibüs çarptı. Ekipler, bu kazaya müdahale ederken aynı şeritte yaklaşık 30 metre mesafede 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazalarda 1 kişi yaralanırken olay yerine takviye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Avcılar'da da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza alkol kutularının bulunduğu otomobilin arka tamponunda yer alan 'Masal bitti' yazısı dikkat çekti.Esenyurt'ta ise E-5 Karayolu'nda arıza yapan park halindeki araca vuran motosikletli kurye ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Adana'da ise otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan motosiklet Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarptı. 18 yaşındaki motosikletli Emirhan Ünlü yaşamını yitirdi, Muhittin A. (17) ağır yaralandı.