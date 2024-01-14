Haberler Yaşam Haberleri Zincirleme kaza köprüyü kilitledi
Giriş Tarihi: 14.1.2024

Zincirleme kaza köprüyü kilitledi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Zincirleme kaza köprüyü kilitledi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası çıkışında gece saatlerinde meydana gelen kazada C.A.'nın hâkimiyetindeki otomobil, N.B.'nin kullandığı taksiyle çarpıştı. Sürücü C.A.'nın alkollü olduğu tespit edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında ise karşı istikamette ilerleyen taksiye, arkadan gelen minibüs çarptı. Ekipler, bu kazaya müdahale ederken aynı şeritte yaklaşık 30 metre mesafede 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazalarda 1 kişi yaralanırken olay yerine takviye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Avcılar'da da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza alkol kutularının bulunduğu otomobilin arka tamponunda yer alan 'Masal bitti' yazısı dikkat çekti.
Esenyurt'ta ise E-5 Karayolu'nda arıza yapan park halindeki araca vuran motosikletli kurye ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'da ise otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan motosiklet Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarptı. 18 yaşındaki motosikletli Emirhan Ünlü yaşamını yitirdi, Muhittin A. (17) ağır yaralandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi
Abdullah Ağar: Irak ve Suriye’de iki kritik hedef… 2019’da başladığımız işi bitirmemiz lazım…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İşte teröristlerin vurulma anı! Sızma girişimi engellendi: 9 terörist öldürüldü
İsrail soykırım planını genişletiyor! 1 milyondan fazla Filistinli hedefte
SON DAKİKA | Kritik Güvenlik Zirvesi sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Güneyimizde 'Teröristan'a izin vermeyiz
Türkiye'den kararlı hamleler: Libya ile enerji işbirliğinde yeni dönem
Bilecik Belediye Başkanlığına Mustafa Sadık Kaya seçildi
Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk maçında kazandı! Beşiktaş, evinde Karagümrük'ü yıktı...
Şehit babası: Dün aradı kandilimizi kutladı "Vatanı böldürmeyeceğiz" dedi
ARKADAŞINA GÖNDER
Zincirleme kaza köprüyü kilitledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA