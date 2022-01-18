Zincirleme kazada 2 yaralı, 1 ölü

Kaza, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nde Çal Kavşağı'nda meydana geldi. Çivril'den Denizli merkez istikametine seyir halindeki Mehmet Akdeniz yönetimindeki otomobil, Mehmet Önal yönetimindeki minibüse, minibüs ise Bayram Yıldırım idaresindeki otomobile çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarları üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Yatıcı hayatını kaybetti.

Diğer araçlarda bulunan yolculardan Çağdaş Yıldız ve Arif Cengiz yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığın ilk müdahale sonrası Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Kaza yerinde hayatını kaybeden Yusuf Atıcı hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.