Zincirleme kazada araçlar yandı 1 ölü 19 yaralı

Gaziantep'te,E.O.'nun (44) kullandığı ve içinde 44 yolcunun bulunduğu otobüs, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak, önünde seyreden A.T. yönetimindeki TIR'a çarptı. Savrulan TIR da önündeki M.C.'nin kullandığı otomobile çarptıktan sonra devrildi. TIR ve otomobil alev topuna döndü. Sağlık ekipleri yaralanan 20 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda (37) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gece, Ankara D300 Karayolu'nun Gökçeören Kavşağına kontrolsüz olarak çıkan B.V.'nin (50) kullandığı kum yüklü hafriyat kamyonuna, İzmir'den Uşak yönüne giden Cevdet G.'nin (62) kullandığı kurtarıcı ve Veli Süel'in (64) kullandığı otomobil çarptı. Kazada Veli Süel, hayatını kaybetti.Muğla'nın Fethiye ilçesinde kullandığı motosikletle bir otomobille çarpışan 15 yaşındaki Eren Can Karaltı hayatını kaybetti. Kırşehir'de de yine otobobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ahmet Tekin (54) hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olan Coşkun Albayrak da ağır yaralandı.