Zincirleme kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Adana- Ankara otoyolu Akçetekir mevkiinde önceki akşam meydana gelen kazada polis ekiplerinin otoyolda yanan tıra müdahale ettiği sırada, Akçe Tekir'den Pozantı istikametine seyir halinde olan bir başka tırın iki araca çarpmasıyla başlayan kazaya 2'si polis aracı, 5'ü otomobil, 2'si tır ile toplam 13 araç karıştı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve Mersin ile Adana'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Ankara'dan Tarsus'a gezmeye gelen Astsubay Üstçavuş Fırat Darende (35), annesi Elmas Darende (70) ablaları Arzu Gündoğdu (50) ile Aslıhan Bolat (47) ve 3 kişi daha hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatlarını kaybeden 4 kişi Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, emniyet ve askeri personeller ile vatandaşlar katıldı. Cenazeler, Sucular Mezarlığı'nda toprağa verildi.