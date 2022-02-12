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Giriş Tarihi: 12.2.2022 17:02 Son Güncelleme: 12.2.2022 17:25

Zincirleme kazada yaralanan kişi öldü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Zincirleme kazada yaralanan kişi öldü

Muğla Milas’ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Sabri Saraçoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Milas Meşelik Mahallesi Adabükü Kavşağında, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Savaş alanına dönen kazada 2 otomobil kullanılamaz hale geldiği görüldü. Tır sürücüsü Ersan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan 52 yaşındaki iş insanı Sabri Saraçoğlu, Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Saraçoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesinin memleketi İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.

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Zincirleme kazada yaralanan kişi öldü
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