Zincirleme kazada yaralanan kişi öldü

Milas Meşelik Mahallesi Adabükü Kavşağında, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Savaş alanına dönen kazada 2 otomobil kullanılamaz hale geldiği görüldü. Tır sürücüsü Ersan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan 52 yaşındaki iş insanı Sabri Saraçoğlu, Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Saraçoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesinin memleketi İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.