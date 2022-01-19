Zincirleme trafik kazasında ölenlerin kimliği belli oldu

Mardin Kızıltepe ilçesinde bu sabah yaşanan zincirleme trafik kazasında yaralananlar arasında bulunan ve durumu ağır olan otobüs sürücüsü Mustafa Sarıbatur (29) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kızıltepe-Nusaybin ilçeleri arasında bulunan İpekyolu üzerindeki kırsal Çamlıca Mahallesi (Tıbyata çuk köyü) yakınlarında bu sabah saatlerinde 3 TIR aracı, otobüs, özel otomobil ve ticari araçlarında yer aldığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 19 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Trafik kazasında yaralanalar olay yerinde 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçede bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Özel İpekyolu hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen trafik kazasında Mehmet Emin Keskin (22) ile Nesibe Keskin (49) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan durumu ağır olan Otobüs sürücüsü 2 çocuk babası Mustafa Sarıbatur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Cebrail Didin, Mert Başboğa, Sultan Çalışkan, Berfin Çalışkan, Baran Çalışkan ve Lutfi Olgun'un tedavilerine devam ediliyor.