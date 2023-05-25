Zindaşti davasında 12 sanığın dosyası ayrıldı

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla 2018 yılında önce tutuklanan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilince kayıplara karışan Zindaşti hakkında hazırlanan iddianamede Zindaşti'nin, 3 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan 1 yıldan 2,5 yıla, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan ile 9 aya ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla olmak üzere toplam 6 yıl 3 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

DURUŞMA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ

Kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile aralarında polislerin de yer aldığı sanıkların yargılanmasına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç, Cem Dursun, Fikret Fırat ve başka suçtan tutuklu sanık Turgay Dursun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"ORHAN ÜNĞAN'IN SOYUNU BURADAN KURUTURUM"

Duruşmada savunmalar alındığı sırada söz alan sanık Efkan Öveç, "Cem Dursun'un ve diğerlerinin bu dosya ile alakası yoktur. Bu benimle İlhan Ünğan arasında bir meseledir. Ayrıca benim gücüm Orhan Ünğan'dan fazladır. Orhan Ünğan'ın soyunu buradan kuruturum" ifadelerini kullandı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

12 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, sanıklar Cem Dursun ve Efkan Öveç'in de aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında araştırılacak başka hususun kalmadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına ve mütalaanın hazırlanması için dosyalarının Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca 12 sanığın içinde bulunan 5 sanığın ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan yargılanmalarının ana dosya üzerinden devam etmesine hükmetti.