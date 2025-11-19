Ziraat Bankası emekli maaş promosyon miktarı güncel kampanya: 2025 güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ya da bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, 2025 Kasım promosyon miktarlarını incelemeye başladı. Güncel promosyon tutarlarının yanı sıra başvuru şartları ve ödeme sürecinin nasıl işlediği de merak konusu. Ziraat Bankası'nın emeklilere sunduğu promosyon fırsatları araştırılmaya devam ediyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.