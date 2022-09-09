Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor? Ziraat Bankası emekli promosyonu 2022 Eylül ücretleri

Emekli promosyon kampanyaları Eylül 2022 itibarıyla yenilendi. Ziraat Bankası emekli promosyonu da bu güncelleme ile birlikte araştırılanlar arasında yerini aldı. Maaşını Ziraat'e taşımak isteyen emekliler soruyor: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Bankaların maaş taşıma şartları da bu konuda önemli olurken bankadan kampanyalar paylaşıldı. İşte, 2022 Ziraat emekli promosyonu ödemeleri…