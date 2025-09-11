ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ: 2025 Ziraat Bankası emekli maaşı promosyonu ne kadar oldu, nasıl alınır?

2025 yılında emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında, kamu bankalarından Ziraat Bankası, maaş dilimlerine göre farklı promosyon seçenekleri sunuyor. Emeklilerin sıkça merak ettiği "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru nasıl yapılır?" sorularına cevap veren bu kampanya, hem dijital platformlar hem de şubeler aracılığıyla kolay başvuru imkânı sağlıyor. İşte, güncel emekli maaşı promosyon tutarları:
Ziraat Bankası, maaş miktarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.
3 yıllık peşin ödeme yapılacak promosyon başvurusunda, 2022 yılına ait mevcut promosyon tutarları iade edilmeden başvuru yapılabiliyor. Ödeme sırasında, önceki dönemden kalan iade tutarı sistem üzerinden otomatik olarak mahsup ediliyor.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.