Haberler Yaşam Haberleri ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ: 2025 Ziraat Bankası emekli maaşı promosyonu ne kadar oldu, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 11.9.2025 23:49

Ziraat Bankası, 2025 yılı itibarıyla emekli maaş müşterilerine promosyon imkânı sunmaya devam ediyor. Promosyon ödemeleri 3 yıllık peşin olarak yapılıyor. Başvurular; şubelerden, Ziraat Mobil’den, İnternet Şubesi’nden, ATM’lerden, SMS ya da Müşteri Hizmetleri aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan almayı taahhüt ederek bu kampanyadan yararlanabiliyor. Peki, güncel Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar,kaç TL?

2025 yılında emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında, kamu bankalarından Ziraat Bankası, maaş dilimlerine göre farklı promosyon seçenekleri sunuyor. Emeklilerin sıkça merak ettiği "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru nasıl yapılır?" sorularına cevap veren bu kampanya, hem dijital platformlar hem de şubeler aracılığıyla kolay başvuru imkânı sağlıyor. İşte, güncel emekli maaşı promosyon tutarları:

ZİRAAT BANKASI 2025 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş miktarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

3 yıllık peşin ödeme yapılacak promosyon başvurusunda, 2022 yılına ait mevcut promosyon tutarları iade edilmeden başvuru yapılabiliyor. Ödeme sırasında, önceki dönemden kalan iade tutarı sistem üzerinden otomatik olarak mahsup ediliyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

