Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri güncellendi! 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
Giriş Tarihi: 20.11.2025 13:00

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri güncellendi! 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Emeklilerin banka tercihlerinde belirleyici olan promosyon ödemeleri, Ziraat Bankası’nın güncel kampanyasıyla yeniden gündemde. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı alanlar, taşıma işlemlerini tamamladıklarında güncel promosyonlarından yararlanabiliyor. Banka, başvuruları hem dijital uygulamasından hem de şubelerinden kabul ediliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, şarltarı neler? İşte Ziraat Bankası promosyon ücretleri ve başvuru yolları…

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri güncellendi! 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Ziraat Bankası'nın emeklilere sunduğu promosyon kampanyası yoğun ilgi görüyor. Maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez emekli aylığı alacak kişiler, belirlenen şartları karşılamaları halinde promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Başvuru süreçleri ve güncel tutarlar merak edilirken, emekliler bankanın sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri güncellendi! 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
