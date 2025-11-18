Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri hız kesmeden devam ediyor! 2025 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerini duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını bankaya taşıyarak promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Başvuru işlemleri hem şubelerden hem de internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılabiliyor. Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar...