Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri yenilendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine yönelik promosyon fırsatlarını duyurdu. Emekli maaşını bankaya aktaran vatandaşlar belirlenen süre boyunca maaşını Ziraat'ten alma taahhüdü vererek promosyon ödemesini alabiliyor. Dijital bankacılık üzerinden hızlı başvuru imkânı sunan banka, ödemenin detaylarını da paylaştı. Peki, Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu kaç TL, nasıl alınır? İşte detaylar...
0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL
10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL
15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.