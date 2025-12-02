Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri yenilendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 2.12.2025 13:49

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri yenilendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?

Emeklilere müjdeli haber Ziraat Bankası’ndan geldi. 2025 yılı maaş promosyonları kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni ödeme tutarları belli oldu. Kampanyaya katılmak isteyen emekliler, maaş taşıma işlemlerini tamamlamaları halinde nakit promosyon avantajından yararlanabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri yenilendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine yönelik promosyon fırsatlarını duyurdu. Emekli maaşını bankaya aktaran vatandaşlar belirlenen süre boyunca maaşını Ziraat'ten alma taahhüdü vererek promosyon ödemesini alabiliyor. Dijital bankacılık üzerinden hızlı başvuru imkânı sunan banka, ödemenin detaylarını da paylaştı. Peki, Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu kaç TL, nasıl alınır? İşte detaylar...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

