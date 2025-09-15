Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı 2025: Güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara 2025 yılı için promosyon ödemesi sunuyor. Emekliler, maaş tutarına göre farklı tutarlarda ödeme alabiliyor. "Ziraat Bankası emekli promosyonu 2025 ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte güncel promosyon rakamları ve başvuru detayları…
Ziraat Bankası, maaş miktarına göre SGK kapsamındaki hak sahiplerine (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık peşin promosyon ödemelerinde şu uygulama geçerli olacak:
Müşterilerin 2022 yılına ait devam eden promosyon tutarları iade edilmeden başvuruları kabul edilecek. 2024 yılı promosyon ödemesi yapılırken ise önceki döneme ait iade tutarları sistem tarafından otomatik olarak mahsup edilecek.
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.