Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı 2025: Güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş miktarına göre SGK kapsamındaki hak sahiplerine (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık peşin promosyon ödemelerinde şu uygulama geçerli olacak:

Müşterilerin 2022 yılına ait devam eden promosyon tutarları iade edilmeden başvuruları kabul edilecek. 2024 yılı promosyon ödemesi yapılırken ise önceki döneme ait iade tutarları sistem tarafından otomatik olarak mahsup edilecek.