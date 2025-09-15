Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı 2025: Güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.9.2025 07:54

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında 2025 yılı emekli promosyon ödemeleriyle öne çıkıyor. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, tutara göre değişen promosyonlardan yararlanabiliyor. Emekliler, “Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL, başvuru nasıl yapılır?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Ziraat Bankası güncel promosyon kampanyası ve ödeme tutarları…

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara 2025 yılı için promosyon ödemesi sunuyor. Emekliler, maaş tutarına göre farklı tutarlarda ödeme alabiliyor. "Ziraat Bankası emekli promosyonu 2025 ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte güncel promosyon rakamları ve başvuru detayları…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş miktarına göre SGK kapsamındaki hak sahiplerine (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık peşin promosyon ödemelerinde şu uygulama geçerli olacak:

Müşterilerin 2022 yılına ait devam eden promosyon tutarları iade edilmeden başvuruları kabul edilecek. 2024 yılı promosyon ödemesi yapılırken ise önceki döneme ait iade tutarları sistem tarafından otomatik olarak mahsup edilecek.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz

